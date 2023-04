Sturm-Pleite im Topspiel gegen Salzburg: "Das war ein Scheißtag"

Zum Abschluss der Hinrunde der Meistergruppe kommt die Wiener Austria in die Merkur Arena, es ist Sturms Generalprobe für das Cup-Finale am Sonntag in Klagenfurt gegen Rapid. "Jetzt ist das Spiel gegen die Austria das Wichtigste", stellte Ilzer aber klar. Klares Motto ist "volle Kraft voraus für den zweiten Platz". Der berechtigt wieder zum Antreten in der Champions-League-Qualifikation.

Der Weg dorthin ist steinig. "Die Meistergruppe hat heuer eine andere Qualität, wir haben in drei Tagen wieder ein Schlüsselspiel. Es gibt in keine Richtung noch eine Entscheidung", verlautete Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Auch die Spieler haben den Platz an der Sonne nicht abgeschrieben. "Salzburg war in den entscheidenden Momenten kaltschnäuziger, aber wir geben sicher nicht auf", sagte der wiedergenesene Abwehrchef Gregory Wüthrich.