Kühbauer nach LASK-Sieg: "Bei Rapid sind andere Mächte im Spiel"

Nach dem 3:1-Heimsieg über Rapid am Sonntag ist der LASK auf bestem Weg zu Platz drei in der Bundesliga. Sieben Punkte liegen die "Athletiker" vor Grün-Weiß auf Rang vier, selbst der "Vize" scheint möglich. Das ersatzgeschwächte Rapid hingegen wurde in der ersten Hälfte förmlich an die Wand gespielt, konnte das Ruder nicht mehr herumreißen und muss sich angesichts der Heimpartie gegen Salzburg (Mittwoch) bzw. dem Cupfinale am Sonntag gegen Sturm Graz klar steigern.