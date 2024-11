Nach Sturms Sieg gegen Girona: "Haben uns endlich belohnt"

Sturm machte bisher in der neuen Liga-Phase der Champions League alles andere als eine schlechte Figur. In vier Spielen gab es gegen Top-Teams durchwegs knappe Niederlagen, die Steirer kassierten erst sechs Gegentreffer. Nun klappte es am Dienstag doch mit den ersten Punkten, Girona wurde in Klagenfurt 1:0 besiegt. "Wir haben uns endlich belohnen können für unsere Arbeit", lobt Sturm-Präsident Christian Jauk.