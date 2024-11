Champions League live: So steht es bei Sturm Graz gegen Girona

Nach bisher vier Niederlagen in vier Champions-League-Auftritten gastiert am Mittwoch (18.45 Uhr/live Canal+) der FC Girona beim Meister in Klagenfurt. Jürgen Säumels Vorgänger Christian Ilzer wollte sich gegen die Spanier endlich für den bisher vergeblich betriebenen Aufwand belohnen - das ist auch für Säumel das Ziel.

Für den Interimscoach war selbst nach dem 7:0 gegen Klagenfurt klar: Eine Steigerung muss her, um in der Königsklasse bestehen zu können. Girona reist als Siebenter von LaLiga an, hält in der Meisterschaft nach einem 4:1 gegen Espanyol am Wochenende nun bei drei Siegen in Folge. Die Katalanen, in der Vorsaison als Dritter „Best of the Rest“ hinter Real Madrid und dem FC Barcelona, benötigen ihrerseits ebenfalls die drei Zähler, um im Aufstiegsrennen aus der Ligaphase zu bleiben.