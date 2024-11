Sturm Graz muss bis zum Winter auf einen Leistungsträger verzichten

Sturm Graz muss bis zur Winterpause auf Torhüter Kjell Scherpen verzichten. Der Niederländer unterzieht sich einem geplanten Eingriff am Knie, wie der Fußball-Meister am Dienstag bekannt gab. Scherpen wird demnach im Jänner wieder voll zur Verfügung stehen. In den vier Partien bis zur Winterpause wird der 20-jährige Russe Daniil Chudjakow das Tor hüten.