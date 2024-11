Hinteregger über dumme Postings: "Habe Mitleid mit solchen Leuten"

… seine wiedergewonnene Lust am Profifußball: Wichtig war für mich, zur Ruhe zu kommen und andere Sachen zu erleben und trotzdem nie ganz weggewesen zu sein vom Fußball. Lust am Fußball hatte ich immer, deshalb hab ich nie ganz aufhören können. Aber natürlich merkt man in zwei Jahren Unterliga, dass der Ehrgeiz bei einem ehemaligen Profi doch größer ist als bei den Jungs in den unteren Ligen. Das ist dann vielleicht auch der Grund, wieso es einer hinauf schafft und andere nicht.

Martin Hinteregger ist zurück im Profifußball. Der 32-Jährige trainierte am Dienstag zum ersten Mal mit Austria Klagenfurt. Der Bundesligaklub aus seiner Heimat wird ab Winter sein neues sportliches Zuhause sein, wenn der Ex-Teamspieler von Amateurklub SGA Sierning in die Landeshauptstadt wechselt. Nach seiner ersten Trainingseinheit unter Peter Pacult sprach Hinteregger über …

… seine Ziele für die „zweite Karriere“: Jetzt sind wir mal beim ersten Training, das war wichtig. Die letzten acht Wochen habe ich nichts tun können, weil ich einen Bruch der Elle und Speiche hatte. Aber ich habe gesehen, dass ich nicht so weit weg bin und dass es leicht aufzuholen sein wird, was Fitness und Tempo betrifft. Die Spielintelligenz verliert man nicht.

… über ein mögliches Debüt gegen seinen Ex-Klub Salzburg Anfang Februar: Das passt wieder einmal perfekt zusammen, zuhause auch noch. Jetzt habe ich zweieinhalb Monate Zeit, mich darauf vorzubereiten. Wir haben uns klipp und klar ausgemacht, was meine Aufgabe sein wird und wie ich dem Verein am besten helfen kann.

… seine Verfassung im Vergleich zu früher: Ich habe mich mit 18 Jahren in eine Bundesligamannschaft hineingekämpft bei Red Bull Salzburg und dort solide Leistungen gebracht. Nach so einem langen Weg mit so viel positiver Weiterentwicklung müsste ich weiter sein. Wenn ich mich jetzt vergleiche mit dem 18-jährigen Hinteregger und dann wieder mein erstes Spiel in der Bundesliga spiele, bin ich jetzt in jeglicher Hinsicht weiter als damals.

… seine Rolle als Integrationsfigur: Als Kärntner ist mir wichtig, dass hier erfolgreich Fußball gespielt wird. In den letzten zwei Jahren habe ich so viel mit Kindern zu tun gehabt, die nach so einem Bundesligaverein, nach Vorbildern und Idolen lechzen. Deshalb habe ich gesagt, dass ich hier mithelfen will, damit es noch einen Schritt nach vorne geht.

… die größte Challenge nach zweieinhalb Jahren Pause vom Profifußball: Die Erwartungshaltung an mich wird hoch sein, dessen bin ich mir bewusst. Ich selber habe aber aber die Erwartungshaltung an mich, dass ich nach so langer Zeit in der deutschen Bundesliga und so viel internationaler Erfahrung mit meiner Qualität die Spiele optimal bestreiten kann und der Mannschaft dort helfe, wo es am wichtigsten ist. In erster Linie am Platz, sofern mich der Trainer aufstellt, aber auch in der Kabine, die sehr homogen ist, wie ich heute erlebt habe, und auch dabei, die jungen Talente heranzuführen.