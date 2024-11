Salzburg zu Gast in Leverkusen: "Wir wären Idioten"

Man muss kein Fußball-Experte sein, um zu wissen, dass Salzburg nicht als Favorit ins heutige Champions-League-Gastspiel in Leverkusen (21 Uhr/live Sky) geht. Die Mannschaft von Trainer Pep Lijnders steckt seit Wochen in der Krise, was die ohnehin schon nicht leichte Aufgabe gegen den amtierenden deutschen Meister noch schwieriger macht.