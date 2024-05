Von der Geschichte her ist der GAK der Akademikerverein, Sturm jener der Hackler. Früher war das schon ein Statement. Was mich besonders stolz macht, ist, dass Sturm nie eine Nähe zu den Nazis hatte. Das lässt sich auch nachlesen. Man ist immer offen und distanziert geblieben, und das finde ich für einen Arbeiterverein doch sehr charmant.

Aktuell ist Graz so etwas wie die Fußball-Hauptstadt des Landes, ein Status, den Wien über Jahrzehnte für sich beansprucht hat. Spürt man als Grazer so etwas wie Genugtuung?

Im Fußball spielt Patriotismus keine unwesentliche Rolle. Mit dem Begriff hatten Sie stets zu kämpfen …

Grundsätzlich bedeutet der Begriff etwas Positives. Es geht um die Liebe zu einem Platz oder Ort. Das kann man, wie vieles, natürlich übertreiben. Ich erlaube mir einen Patriotismus zu Sturm Graz, ohne ein schlechtes Gewissen oder Gefühl dabei zu haben. Der Verein bewegt mich.

Hat sich der Begriff mit der Zeit verändert?

Der Begriff war mir früher komplett egal. Das hat sich mit dem Alter geändert. Der Song Steiermark handelt davon. Ich kann meine Heimat mögen, ohne aber mich in irgendwelchen unappetitlichen Ecken zu verlieren.

Hat das Vereinsleben in Ihrer Jugend eine Rolle gespielt?

Überhaupt nicht. Ich bin das absolute Gegenteil eines Vereinsmeiers, kann aber dennoch gut in einem Team arbeiten. Das ist komplett etwas anderes. Freiheit ist mir heilig. Aber sie bedeutet für mich nicht, nur das zu tun, was man will, sondern mit einem achtsamen Blick, was rund um einen geschieht.

In Graz gibt es seit Ewigkeiten die Debatte, ob Sturm und der GAK in einem Stadion spielen können und sollen. Wie stehen Sie dazu?

Alles ist lösbar, wenn man denn lösen will. Zwei bundesliga-taugliche Stadien in einer Stadt wie Graz sind womöglich eines zu viel. Aber im Detail kenne ich mich zu wenig aus in dieser Frage.