Er war das Gesicht des Erfolges der wohl besten Sturm-Mannschaft der Geschichte.

Sein Name stand für eine glorreiche Fußball-Zeit in Graz.

Mit Ivica Osim verlor Österreichs Klubfußball am Sonntag eine der schillerndsten Persönlichkeiten. Der "Strauß von Zeljo" starb Sonntagfrüh in seiner Wahlheimat Graz kurz vor seinem 81. Geburtstag, den er am 6. Mai gefeiert hätte. Es mag nur Zufall sein, dass Ivica Osim ausgerechnet am Tage des 113. Geburtstages "seines" SK Sturm für immer abtreten musste.