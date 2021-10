Sturm-Goalie Siebenhandl: "Das ist für mich das Allerschlimmste"

Es war dieser Moment, den man als Tormann am wenigsten brauchen kann. Patzer passieren, wenn einer davon aber spielentscheidend ist, tut’s besonders weh.

Jörg Siebenhandl kann ein traurig Lied davon singen. Sturm bot im dritten Gruppenspiel in der Europa League dem spanischen Tabellenführer Real Sociedad einen beherzten Kampf, musste sich aber nach einem Patzer des Schlussmanns in der 68. Minute 0:1 geschlagen geben. „Das sind so Situationen, die als Goalie einfach total schlimm sind, weil du stehst dann einfach alleine da“, sagt der gebürtige Wiener nach seinem Steirer-Tor.

Der 31-Jährige, sonst einer der Erfolgsgaranten der Sturm-Elf, ließ einen harmlosen Ball des Schweden Alexander Isak, den David Affengruber noch ganz leicht abgefälscht hatte, durch Hände und Beine ins Tor.

„Der Ball beim Gegentor war abgefälscht, das ist bitter. Das sind so Situationen, die als Goalie schwierig sind“, sagt Siebenhandl, der aber die Schuld doch bei sich fand. „Es tut mir einfach im Herzen weh, weil die Jungs so viel geleistet haben. Das ist für mich das Allerschlimmste.“

Schützenhilfe bekommt Siebenhandl von Trainer Christian Ilzer. „Jörg hat uns schon so viele Punkte festgehalten und ist stets ein enormer Rückhalt. Er hat die mentale Kraft, so einen Fehler schnell wegzustecken.“