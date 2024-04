Stürmerstar Lewandowski schießt Barcelona mit Hattrick zum Sieg

Ein Hattrick von Robert Lewandowski in der 49., 82. Minute mit zwei Kopfball-Treffern sowie in der 93. Minute aus einem Freistoß hat dem FC Barcelona eine Niederlage gegen den Tabellen-Achten Valencia erspart. Die Gastgeber lagen im letzten Spiel der 33. Runde der La Liga am Montagabend schon mit 1:2 zurück, doch der polnische Starkicker drehte für die Katalanen das Spiel noch zum 4:2 (1:2)-Sieg. Valencia verlor in der 45. Minute Mamardaschwili nach einer Roten Karte.