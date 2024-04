Real-Star Rüdiger mag es, wenn die Leute schlecht über ihn reden

Bayern München gegen Real Madrid – das ist großer Fußball. So mit Sicherheit auch am Dienstagabend im Halbfinale der Champions League .

Und nun soll er auch noch Harry Kane abmontieren. Jenen Harry Kane, der in dieser Saison bereits 42 Tore erzielt hat, davon sieben in der Königsklasse. 0,97 Tore pro Partie erzielt er im Schnitt für Bayern.

„Biest für Rüdiger“

„Ich lebe für diese Duelle“, freut sich Rüdiger. „Ein weiteres Biest für Rüdiger“, schrieb die spanische Sportzeitung Marca am Montag. In Abwesenheit von David Alaba, der in München entgegen diverser Meldungen nicht zum Kader zählt, stieg Rüdiger zum Abwehrchef auf.