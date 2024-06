Reaktionen nach dem 2:1: „So oft haben wir Serbien nicht geschlagen“

Der Teamchef zeigte sich zufrieden mit dem Gezeigten, lediglich die Hand schmerzte, weil er sich beim Jubeln an seinem Karabiner-Haken geschnitten hatte. „Wir können sehr zufrieden sein, wir haben gegen einen physisch starken Gegner gewonnen. So oft haben wir in den letzten 20 Jahren Serbien nicht geschlagen“, betont Ralf Rangnick nach dem 2:1.

Die ersten 30 Minuten bezeichnete der Deutsche als sehr starke Vorstellung, „danach war es schon auch ein Abnützungskampf. Wir haben gut verteidigt, haben vor allem nach der Pause keine Chancen zugelassen.“

In den letzten sechs gewonnenen Partien musste man nur zwei Gegentore hinnehmen, eines aus einem Elfmeter, eines aus einer weiteren Standardsituation: „Aus dem Spiel haben wir nichts zugelassen. Man sieht, wenn man gut verteidigt, kann man viel erreichen.“