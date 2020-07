Stefan Schwab setzt Rapid im Vertragspoker ein Ultimatum

Schwab macht keinen Hehl daraus, was ihm am liebsten wäre: "Mein Herz schlägt für Rapid." Und er hat auch Verständnis für die Probleme: „Der Klub wird länger zuwarten wollen, weil sich vielleicht im Hintergrund noch etwas mit Förderungen oder Sponsoren löst. Aber man muss sich auch in meine Rolle hineinversetzen. Ich bin schon seit drei Wochen beim AMS und muss auch planen.“

Dass die Geburt seines Sohnes Matteo Francesco vergangene Woche Einfluss auf die Zukunft hat, bestätigt Schwab: „Natürlich macht man sich Gedanken, wie es mit der Familie weitergeht. Aber meine Frau unterstützt mich bei allem. Ich würde natürlich nichts Verrücktes wie China machen.“ Beim neuen Vertrag geht es Schwab nicht nur ums Finanzielle. „Auch die Laufzeit ist wichtig. Ich bin jetzt 29 Jahre alt, ich brauche keine halbe Lösung.“ Nur wegen der Lebensqualität in Wien zu bleiben sei nicht möglich.