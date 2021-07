Startschuss für die Bundesliga-Saison 2021/22: Das ist neu

Kärntner Derby

Mit Aufsteiger Austria Klagenfurt und dem WAC stellt Kärnten erstmals seit 1984/85 wieder zwei Klubs in der höchsten Spielklasse. Vor 37 Jahren spielten Austria Klagenfurt und SV Spittal/Drau im österreichischen Oberhaus. Zur Derby-Premiere in der Liga kommt es gleich in der ersten Runde am Sonntag. Die Austria empfängt im Wörthersee-Stadion den WAC, mehr als 9.000 Tickets sind verkauft. 2018 besiegte der WAC die Austria im Cup mit 4:0.

Der nächste Haaland

KURIER-Kolumnist und Sky-Experte Marc Janko sieht den nächsten Erling Haaland herbeistürmen. Benjamin Sesko hat beim ehemaligen ÖFB-Teamspieler Eindruck hinterlassen, als dieser vor einigen Jahren mit einer Salzburger U-Mannschaft gegen eine Admira-Auswahl "zwei Zaubertore" erzielte.

"Er bringt von seinen Anlagen alles mit, was ein Weltklassespieler haben muss, für mich ist er ein Haaland-Typ", sagte Janko über den 18-jährigen Stürmer.

"Sesko ist schnell, hat Übersicht, kann Bälle gut halten, kann sich mit dem Kopf und Fuß durchsetzen, hat einen super Abschluss." Aufgrund seines Alters sei der Slowene ein ungeschliffener Diamant. "Aber Salzburg bietet ihm ein Umfeld, das ihn auf Topniveau heranführen kann", sagte Janko.