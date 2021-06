Hit zum Start: Sturm eröffnet gegen Salzburg die Bundesligasaison

Laut Plänen der Regierung wird es keine Zuschauerbeschränkung mehr geben, lediglich das bekannte 3-G-Konzept.

In den beiden Sonntag-Spielen am 25. Juli (jeweils 17.00 Uhr) hat die SV Ried die Wiener Austria zu Gast. Aufsteiger Klagenfurt empfängt den WAC. In der zweiten Runde gibt es bereits den nächsten Schlager: LASK empfängt am Samstag, den 31. Juli, um 17.00 Uhr Rapid Wien.

Derby Ende August

In Runde drei empfängt Meister Salzburg am Sonntag, dem 8. August, die Wiener Austria. Das erste Derby der Saison findet in der sechsten Bundesliga-Runde statt: Die Austria empfängt Rapid am Sonntag, den 29. August um 17 Uhr.