Starke Schmerzen: Star-Trainer Guardiola musste sich OP unterziehen

Trainer Pep Guardiola wird Manchester City in den kommenden beiden Spielen in der Premier League nicht zur Verfügung stehen. Der Spanier hat sich einer Operation am Rücken unterzogen, wie Englands Meister am Dienstag bekannt gab. Guardiola werde in den Partien gegen Sheffield United und Fulham von seinem Assistenten Juanma Lillo vertreten.