Spekulationen um Messis Zukunft: PSG, Barcelona oder doch USA?

Acht Monate vor Ende seines Vertrages bei Paris Saint-Germain laufen Spekulationen um die Zukunft von Lionel Messi. Eine Vertragsverlängerung bei PSG, eine Rückkehr zum FC Barcelona oder ein Wechsel zu Inter Miami - der 35-jährige Superstar besitzt offenbar viele Optionen.

Laut französischen Medienberichten arbeitet PSG an einer Vertragsverlängerung des Argentiniers, der in dieser Saison mit sieben Toren in der Liga und vier in der Königsklasse starke Leistungen gezeigt hat.