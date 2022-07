Spektakel im Supercup: Bayern besiegt Leipzig mit 5:3

Der FC Bayern hat den ersten Titel der neuen Saison geholt - aus der anfĂ€nglichen Machtdemonstration wurde am Ende aber ein Zittersieg. Die MĂŒnchner gewannen am Samstagabend im Duell des deutschen Fußballmeisters gegen den Pokalsieger RB Leipzig in dessen Stadion vor ausverkaufter Kulisse mit 5:3 (3:0).

AngefĂŒhrt vom starken 19 Jahre alten Nationalspieler Jamal Musiala und dem treffsicheren Neuzugang Sadio ManĂ© bestimmte der Rekordmeister lange das Geschehen, kam in der Schlussphase aber noch mal in BedrĂ€ngnis. Bei der 16. Teilnahme schnappten sich die MĂŒnchner letztlich aber zum zehnten Mal den Supercup.

Musiala brachte die Mannschaft des vor einem Jahr von Leipzig nach MĂŒnchen gewechselten und von den RB-Fans vor der Partie ausgepfiffenen Julian Nagelsmann bereits in der 14. Minute in FĂŒhrung. Es war der erste Bayern-Treffer mit dem ersten Schuss im ersten Pflichtspiel. ManĂ© brauchte eine gute Viertelstunde spĂ€ter die Hereingabe von Serge Gnabry nur ĂŒber die Linie zu drĂŒcken (31.), ehe Frankreichs Weltmeister und Abwehrspieler Benjamin Pavard (45.) kurz vor der Pause fĂŒr die Vorentscheidung sorgte.