Liga-Kracher live: So steht es bei Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg

Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg ist bemessen an der Vorsaison das Beste, was die österreichische Bundesliga derzeit zu bieten hat. Am Samstag (19.30 Uhr) kommt es in Graz zum ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison. Das 1:2 am 27. April war die bisher letzte Niederlage der "Bullen", die sich dafür revanchieren wollen.