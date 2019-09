Spektakel garantiert: Bei Rapid - Hartberg geht es immer rund

Es ist kein großes Risiko, für Rapid – Hartberg (17 Uhr) Tore vorherzusagen. Das 3:0 der Steirer vor einem Jahr war noch das Duell mit den wenigsten Treffern. Im Frühjahr gab es aufgrund des Cups gleich vier Wiedersehen. Auf das 5:2 der Rapidler im Pokal folgte zum Abschluss des Grunddurchgangs ein 2:2. In der Qualifikationsgruppe wurde es für Rapid noch turbulenter: 4:2 in Hartberg und das überraschende 3:4 in Hütteldorf. Ergibt 27 Tore, im Schnitt also mehr als fünf.

„ Hartberg spielt eine sehr starke Saison“, lobt Didi Kühbauer die Mannschaft seines ehemaligen Co-Trainers Markus Schopp. „Wir müssen genauso konzentriert zu Werke gehen wie gegen Salzburg und unsere Chancen verwerten.“