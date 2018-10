0:3 - Rapid blamiert sich bei Aufsteiger Hartberg

Fehlende Begeisterung

"Es sollte jetzt auch der Letzte gemerkt haben: Wenn du so in der Scheiße steckst, braucht es viel Arbeit", meint Sportdirektor Fredy Bickel. Das sieht auch Kühbauer so: "Ich bin zu kurz da, um jetzt alles in Frage zu stellen. Aber wir haben viele Defizite und nicht die Zeit, um alles zu ändern."

Alarmierend findet Kühbauer, dass Kapitän Schwab von "der fehlenden Begeisterung und zu wenig Miteinander auf dem Feld" spricht.