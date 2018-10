Der dominante LASK verschenkt den Sieg

Der LASK kam mit sehr viel Schwung aus der Kabine und drängte Altach in die eigene Hälfte. Ranftl rutschte knapp an einer Flanke vorbei, im Strafraum der Gäste herrschte Alarmstufe Rot. Nur eine Minute später sorgte João Victor für die überfällige Führung der Linzer (49.). Der LASK wollte das 1:0 nicht nur verwalten, Goiginger trat einen Freistoß an die Latte.

Altachs größte Tugend in Pasching war die ungebrochene Moral, die spät, aber doch belohnt wurde. Der LASK konnte in der 83. Minute den Ball nicht entscheidend klären, Dobras nützte das Geschenk mit einem Volleyschuss aus 18 Metern. Der Schuss wurde noch von Ullmann abgefälscht, Torhüter Schlager war chancenlos und flog ins Leere.

Torschütze Dobras war’s freilich recht: „Wenn man so noch einen Punkt mitnimmt, dann ist das sehr schön. Denn der LASK spielt für mich den stärksten Fußball derzeit.“ Doch gestern machten die Linzer aus den guten Möglichkeiten einfach zu wenige Tore für einen Sieg.