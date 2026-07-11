Yamal vor Frankreich-Duell: „Wir haben überhaupt keine Angst“

Im Spiel zwischen Spanien und Belgien waren wohl zwei Auswechslungen spielentscheidend. In der 71. Minute, als Belgien-Tormann Thibaut Courtois für Ersatzmann Senne Lammers ausgewechselt wurde und schließlich jene in der 86. Minute, als Mikel Merino das Feld betreten hat. Nach einem Weitschuss patzte Lammers, ließ den Ball aus und Merino staubte ab. Der Rest ist Geschichte. Spanien steht im WM-Halbfinale. Dennoch versuchte Courtois im Anschluss der Partie seinen Stellvertreter zu trösten: „Ich habe ihn fest umarmt. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Für einen Torwart ist das ein beschissenes Gefühl.“ Während bei Belgiens „goldener Generation“ getrauert wird, herrscht in Spanien Jubel und Vorfreude auf das Spiel gegen Frankreich.

Die spanische Sporttageszeitung „Marca“ etwa schreibt: „Spanien lässt das Duell gegen Frankreich, das als vorweggenommenes Finale gilt, nicht aus. Das spanische Nationalteam schafft es, ins Halbfinale vorzustoßen, um weiterhin den Weg der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika nachzuahmen.“ Gegen Frankreich kommt es auch zur Neuauflage vom Halbfinale der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Die beiden Fußball-Schwergewichte trafen in München aufeinander, damals mit dem glücklicheren Ende für den späteren Europameister Spanien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/DAVID RAMOS / DAVID RAMOS Lamine Yamal traf bisher ein Mal für Spanien bei der WM

Superstar Lamine Yamal zeigte sich nach dem Belgien-Spiel bereits in Vorfreude vor dem Spiel gegen Frankreich: „Wir haben uns alle darauf gefreut, weil hier wohl die beiden besten Mannschaften des Turniers aufeinandertreffen. Aber wir haben überhaupt keine Angst. Ich glaube, wenn irgendeine Mannschaft mit Selbstvertrauen gegen Frankreich antreten kann, dann wir.“ Genau dieses Selbstvertrauen wird es brauchen, wenn „La Furia Roja“ am Dienstag (21 Uhr, MEZ) gegen die Franzosen bestehen will. Frankreich agiert bei dieser WM in absoluter Topform und hat zuletzt Marokko mit 2:0 aus dem Turnier gekickt. Die Spanier haben aber zur Not ja immer noch eine Geheimwaffe: Edeljoker Mikel Merino.