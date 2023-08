Spanien gegen England: So steht es im Fußball-WM-Finale der Frauen

Feiertagsstimmung in Sydney. Nach einem Monat, der in Australien und im Co-Gastgeberland Neuseeland für große Euphorie gesorgt hat, geht die neunte Fußball-WM der Frauen zuende. Eines war bereits lang vor dem WM-Finale klar: An diesem Sonntag wird es im Stadium of Australia einen neuen Weltmeister geben. Denn weder Spanien, noch England hat in der Geschichte der Fußball-WM der Frauen jemals den Titel geholt.