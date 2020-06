Soriano schießt Salzburg zum Sieg

Für den neuen österreichischen Meister Salzburg gab es Samstagabend in der Südstadt Geschenke. Vor dem Anpfiff überreichte Admira-Kapitän Windbichler seinem Red-Bull-Pendant Soriano einen Blumenstrauß. Wie groß die Freude beim spanischen Torjäger war, ist unklar. Mehr gefreut hat er sich jedenfalls zwei Minuten nach dem Anpfiff, denn die Bescherung ging munter weiter. Wieder war Windbichler der Überbringer: Der Innenverteidiger verschätzte sich bei einem Freistoß in den Strafraum der Niederösterreicher, Kollege Katzer reagierte überrascht. Soriano packte das Packerl prompt aus und schob den Ball zum 1:0 ins Tor (2.).

Wer nun dachte, das nächste Salzburger Schützenfest nach dem 6:0-Cupsieg am Mittwoch in Wolfsberg lag in der feuchten Südstädter Luft, der irrte. Die Admira fand Stabilität und Rhythmus, weshalb sich ein munteres Spiel zwischen zwei der spielstärksten Vereine in der österreichischen Bundesliga.

Die Hauptdarsteller aus Minute zwei traten auch in der 30. Minute in Szene: Nach einem Admira-Eckball gewann Katzer das Kopfballduell gegen Soriano und ermöglichte damit Windbichler, seinen Fehler vom Gegentor gut zu machen – 1:1.