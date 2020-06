Sturm Graz gewinnt gegen Ried mit 2:1

Als Spiel um Platz 5 ging dieses Spiel in die Statistik ein, wohl aber nicht in die rot-weiß-rote Fußballgeschichte. Sturm schlug Ried mit 2:1 und überholt die Innviertler. Platz fünf – so weit vorne waren die Grazer seit der 1. Runde nicht mehr. Was beide Mannschaften zu Beginn zeigten, war kein Augenschmaus. Djuricin und Vujadinovic da, Vastic und Kragl dort, Halbchancen waren eine dreiviertel Stunde lang noch die Höhepunkte.

Erst in der Nachspielzeit traf David Schloffer, dessen Vertrag bis 2016 verlängert wurde, aus einem Konter nach einem perfekten Zuspiel des äußerst starken Djuricin. Nach der Pause wurden die Rieder besser, in der 78. Minute traf Möschl zum nicht unverdienten Ausgleich. Für das Siegestor sorgte aber Sturms Florian Kainz.

Toni Vastic, Sohn der Sturm-Legende Ivica, wurde zuletzt mit den Grazern in Verbindung gebracht, will aber seinen bis 2015 laufenden Vertrag in Ried einhalten. Dafür wollen Sturms ehemaliger Akadamie-Spieler und jetzige Grödiger Tschernegg sowie auch Bukva zurückkehren. Immerhin winkt den Grazern der Europacup, am Sonntag ist die Auslosung für das Cup-Semifinale (18.30, live ORFeins).