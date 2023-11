Sonderlob für Marcel Sabitzer nach der Mailänder Gala von Dortmund

Borussia Dortmund konnte in der „Hammergruppe“ der Champions League vorzeitig den Aufstieg fixieren, weil man AC Milan in San Siro 3:1 schlug. Einer dribbelte sich dabei in das Rampenlicht: Marcel Sabitzer, der für seine Vorstellung Lorbeeren einheimste. Der vor dem Spiel angeschlagene österreichische Internationale biss dabei „schon ein bisschen aufs Zahnfleisch“, wie er erklärte.

Von Trainer Edin Terzic gab es ein Extralob. „Er ist extrem wichtig für uns. Er war ein sehr wichtiger Transfer für uns im Sommer, weil er nicht nur durch seine Erfahrung und Qualität extrem hilft, Sicherheit und Ruhe in unser Spiel zu bekommen, sondern weil er auch die nötige Härte und Intensität gehen kann“, sagte Terzic auf Sky über den Mittelfeldmann.