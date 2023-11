Wegen Mbappé-Elfer: Neuer VAR für Salzburgs Champions-League-Partie

Kwiatkowski war bereits am Dienstag in der Königsklasse als VAR tätig, als Kylian Mbappé in Paris gegen Newcastle in letzter Minute per Elfer den Ausgleich zum 1:1 schoss. Dem Strafstoß war eine VAR-Intervention vorausgegangen, im Zuge derer Tomasz Kwiatkowski dem Schiedsrichter den Elfmeter empfohlen hatte.