Champions League: Schachtar Donezk und Lazio Rom legen vor

Schachtar Donezk mischt in der Fußball-Champions-League weiter im Kampf um den Aufstieg ins Achtelfinale mit. Die Ukrainer besiegten am Dienstag im "Heimspiel" in Hamburg Royal Antwerpen mit 1:0 (1:0) und halten nun in Gruppe H bei neun Punkten - so wie der FC Barcelona und FC Porto, die sich am Abend noch duellieren.

In Gruppe E gewann Lazio Rom daheim gegen Celtic Glasgow mit 2:0 (0:0) durch einen Doppelpack von Ciro Immobile (82., 85.).