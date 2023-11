Eklat vor CL-Spiel: PSG-Ultras griffen englische Fans in Bar an

Am Vorabend der Champions-League-Partie zwischen Paris Saint-Germain und Newcastle United sind britische Fußballfans in der französischen Hauptstadt in einer Bar angegriffen worden. Dabei warfen mutmaßliche PSG-Anhänger am Montagabend Tische und Stühle gegen den Eingang der Bar, wie der Sender RMC Sport unter Verweis auf Videos in den sozialen Netzwerken berichtete.