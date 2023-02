"Sky" sichert sich Rechte für Europa- und Conference League

Die Europa League ist sei je her ein guter Boden für Fußballklubs aus Österreich. Ebenso die 2021 neu geschaffene Conference League, in der vergangenen Herbst die Wiener Austria mitmischte. Welcher Klub es auch in einen der beiden Bewerbe schafft, seine Spiele werden weiterhin auch auf Sky in Österreich ausgestrahlt werden.

Wie der KURIER nun in Erfahrung gebracht hat, sicherte sich der Bezahlsender ein weiteres Rechtepaket über drei Jahre von 2024 bis 2027 und wird damit neben der Champions League auch Spiele der beiden kleineren Bewerbe übertragen.

Sky ist damit neben Canal+ und Puls4 einer von drei Sendern, die in besagtem Zeitraum Spiele der beiden Bewerbe zeigen werden. Neueinsteiger Canal+ sicherte sich dabei den sogenannten "First pick", also das Erstauswahlrecht einer Partie der beiden Donnerstag-Bewerbe. Puls4 kann sich nach Selektion des Konkurrenten eine zweite Partie aussuchen. Sky dürfte dem Vernehmen nach alle Spiele zeigen. Der Deal soll in den nächsten Tagen präsentiert werden.