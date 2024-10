Der SKN-Trainer: Ein Türke von AS Roma aus österreichischer Schule

"Wir haben überlegt, wie die Chance auf einen Sieg am größten ist und deswegen Aleksandar sowie die Mannschaft erst danach informiert. So ist es auch für ihn ein besseres Ende geworden", sagt Sportdirektor Christoph Freitag .

Das Beste kam für Aleksandar Gitsov zum Schluss. Der SKN-Trainer wusste beim 4:2-Sieg in Ried nicht, dass seine kurze Amtszeit unabhängig vom Ergebnis enden wird.

Allerdings: Als Cheftrainer im Erwachsenenbereich hat "TT", so sein Spitzname, noch nie gearbeitet. Freitag erwidert: "Wenn ein Mann mit seiner Vita auch noch Erfahrungen als Chef im Profibereich hätte, wäre er für uns nicht zu kriegen. So realistisch muss man als Zweitligist aus Österreich schon sein."

Der Zweitligist meldet mit gewissem Stolz: "In seiner Karriere hat er mit renommierten Trainern wie José Mourinho, Fatih Terim, Igor Tudor und Cesare Prandelli zusammengearbeitet."

Tugberk Tanrivermis hat zuletzt die U-18 von AS Roma zum italienischen Meistertitel geführt. Auch als Co-Trainer bei Galatasaray gewann der 35-jährige Türke Titel.

Bei der Einarbeitung in der für Tanrivermis fremden Liga soll das im Amt belassene Trainerteam rund um Assistent Daniel Schütz helfen.

Der Neue schlägt spektakuläre Töne an: "Ich bin sehr glücklich, emotional und stolz, der neue SKN-Trainer zu sein. Wir werden ein Konzept erarbeiten, das uns zum am härtesten arbeitenden Verein in Österreich macht."

Ausbildung in Istanbuls österreichischer Schule

Dass "TT" gut Deutsch spricht, hat einen besonderen Grund: Der Istanbuler hat in der Weltstadt ausgerechnet eine österreichische Schule besucht. "Er ist noch dabei, sein Vokabular wieder komplett auszupacken, aber das wird mit dieser Ausbildung sehr schnell gehen", meint Geschäftsführer Matthias Gebauer nach dem ersten Kennenlernen.