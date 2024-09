Nach dem SKN-Absturz: Die schwierigen Aufbauarbeiten in St. Pölten

Es ist nicht so düster. Gitsov und der neue Sportdirektor Christoph Freitag sprühen vor Tatendrang. Auch die in St. Pölten traditionell stark vertretenen Kritiker bescheinigen dem neuen Duo viele Ideen und vollen Einsatz.

„Wir waren eben sehr spät dran“, sagt Freitag. „Aber ich will nicht um Geduld bitten“.

FC32 sieht Engagement beim SKN St. Pölten langfristig

Geduld haben jedenfalls die Investoren, die das Projekt langfristig anlegen, ordentlich Geld zur Verfügung stellen, aber öffentlich kaum auftreten. In Irland wird gerade eine Klubübernahme ohne Getöse vollzogen. Lediglich der Name von Frontmann Paul Francis (früher in Führungsrollen bei Nike und Adidas) darf genannt werden.

Die anderen Experten, die etwa ein weltweites Datenscouting betreiben, bleiben im Hintergrund.

Tadic und Nutz sollen noch gehen

Die gemeinsam getroffenen Entscheidungen werden von Freitag kommuniziert: „Es war nicht leicht, Torschützenkönig Dario Tadic, mit dem ich die Stronach-Akademie besucht habe, oder Spielmacher Stefan Nutz mitzuteilen, dass sie nicht mehr spielen werden. Aber wir haben eine klare Strategie mit FC32, und da passen sie nicht mehr rein. Ich will ehrlich sein.“