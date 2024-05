Ein Überraschungs-Mann für die Trainerbank von WSG Tirol

Als bei der WSG Tirol das letzte Mal ein Trainer präsentiert wurde, da dümpelte der Verein noch in den Niederungen der Westliga herum. Der Mann, der nun die Nachfolge von Langzeitcoach Thomas Silberberger antreten darf, findet einen Verein vor, der in seine sechste Bundesliga-Saison geht und sich mittlerweile als Talenteschmiede etabliert hat.

Kleine Überraschung

Dass Semlic das Rennen um den Trainerstuhl macht, mag überraschend kommen. In den letzten Wochen waren andere Namen kursiert worden: So stand Sportchef Köck unter anderem in Kontakt mit Ex-Rapid-Coach Barisic, auch Markus Mader galt als aussichtsreicher Kandidat.

Mit Semlic kommt ein junger Trainer, der es aus Lafnitz gewohnt war, mit vergleichsweise geringen Mitteln Erfolg zu haben. Auch bei der WSG erwartet den 41-Jährigen kein Schlaraffenland. Der Etat ist der niedrigste in der Bundesliga, im Sommer verlassen zahlreiche Spieler und Leistungsträger den Verein.