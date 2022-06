Siegloser Hansi Flick: Deutschland hofft gegen Italien auf die Wende

"Es ist meistens so, wenn ein Torwart herausragend ist, dann stimmt ein bisschen was im Spiel nicht“, sagte der deutsche Bundestrainer Hansi Flick nach dem enttĂ€uschenden 1:1 seiner Mannschaft am Samstag in Ungarn. Keeper Manuel Neuer hatte Deutschland vor der ersten Niederlage in der Ära Flick bewahrt.

Der Teamchef sprach von einem „RĂŒckschritt“ – nach dem vierten 1:1 in Serie ist die Fußballnation in Sorge um die Aufbruchstimmung vor der WM in Katar. Am Dienstag gegen Italien soll die Trendwende eingeleitet werden (20.45 Uhr/live ZDF, Puls24).