Sensationsfund: Wunderteam-Trikot von Matthias Sindelar ist zu haben

Von Fußball-Experten wird Österreichs Fußball-Legende Matthias Sindelar durchaus mit Lionel Messi verglichen. Der Papierene , wie er wegen seiner schmächtigen Statur genannt wurde, prägte bei der Wiener Austria den österreichischen Fußball in der Zwischenkriegszeit.

Die Nationalmannschaft erarbeitete sich damals den Namen Wunderteam. Deutschland wurde in Berlin 60 abgeschossen, die Revanche in Wien endete 5:0. Von diesem Spiel am 13. September 1931 kommt jetzt Sindelars legendäres Trikot auf den Markt. Matthias Sindelar schoss dabei drei Tore.

Die Geschichte eines Trikots

Sein Trikot bekam nach der Partie Gegenspieler Richard Hoffmann, der es gewagt hatte, Sindelar nach dem Trikot zu fragen. Hofmann hat dieses Trikot später an Ernst Fritsch verschenkt, dem ehemaligen Kasinopächter und ehemaligen Mäzen des Dresdner SC. Erst 2012 entschied sich die Familie Fritsch, alle gesammelten Trikots abzugeben. Das Sindelar-Trikot wurde an einen deutschen Sammler verkauft, in dessen Besitz es sich bis 2024 befand.