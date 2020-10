Selbst das Positive ist negativ: Rapid wartet weiter auf Demir

Anders als erwartet fehlt Demir aber auch gegen Altach. Diese Woche ist selbst das Positive für Rapid negativ. Barisic: „Am Montag gibt es den nächsten Test, hoffentlich geht es dann wieder.“

Auch bei Altach wurde ein Kaderspieler positiv getestet.

Kader-Verkleinerung

Ganz ohne Corona hat Thorsten Schick (Wade) erneut Verletzungssorgen, der in Molde pausierende Max Hofmann ist fraglich und bei Taxi Fountas sind die Ärzte am Wort: Erst wenn sichergestellt ist, dass der gebrochene Mittelhandknochen nicht operiert werden muss, ist wieder an Einsätze zu denken.

Zu allem Überdruss musste auch die geplante Rückkehr von Philipp Schobesberger ins Mannschaftstraining zum zweiten Mal verschoben werden. Der Flügel wird noch länger fehlen.