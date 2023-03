Nach Negativserie: Schlusslicht Ried trennt sich von Trainer Heinle

Heinle übernahm das Amt im November 2021 und bewahrte die Rieder vor dem Abstieg. Heuer lief es bis dato aber deutlich schlechter. In Summe kommt Heinle bei den Oberösterreichern in 29 Spielen auf einen Punkteschnitt von 1,03 Punkten. Senft leitet bereits am Mittwoch das Training und soll nun den Klassenerhalt der Rieder besorgen.