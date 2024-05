Cup-Niederlage gegen Sturm: Schiedsrichter wehrt sich gegen Rapid-Kritik

Rapid-Trainer Robert Klauß hatte nach dem 1:2 im Cup-Finale von Klagenfurt gegen Sturm heftige Kritik an Schiedsrichter Sebastian Gishamer getätigt. Klauß hat vor dem entscheidenden Treffer von Tomi Horvat ein Foul von Sturms Mika Biereth an Leo Querfeld gesehen. "Wenn wir noch 20 Prozent Rapid-Brille abziehen, ist das immer noch zu 100 Prozent ein Foul. Das ist Wahnsinn. Es ist einfach unglaublich, dass das Spiel so entschieden wird", polterte der Deutsche.