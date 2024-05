Shitstorm für ORF im Cup-Finale: "War klar, dass die Leute sich aufregen"

"Manchmal kommen gewisse Sachen nicht so an, das muss man akzeptieren", sagt Michael Kögler. Der ORF-Starregisseur hat mit seinen Ideen und Innovationen die Sport-Übertragungen in den letzten Jahren auf ein neues Level gehoben. Nicht von ungefähr werden Kögler und sein Team regelmäßig vom IOC verpflichtet, um die perfekten Bilder von Olympischen Spielen in die Welt zu senden.