TV-Spektakel in Kitzbühel: Auf der Suche nach den perfekten Bildern

Und genau darum geht es Michael Kögler. Er will mit seinen Bildern den Zuschauern vermitteln, was die Abfahrer in Kitzbühel leisten. Welchen Gefahren sie sich auf dieser Strecke aussetzen und welche Gladiatoren der Moderne sie doch alle sind. „Für mich sind das die am meist unterschätzten Athleten. Das Ziel von meinem Team und mir ist es, rüber zu bringen, was die da in Kitzbühel machen.“

Das funktioniert nicht immer und überall so, wie es der Perfektionist gerne hätte. Die Mausefalle, mit einem Gefälle von 85 Prozent die steilste Stelle der Streif, wirkt in den TV-Bildern bei Weitem nicht so wild wie in natura. „Wenn man dort als Zuschauer steht und runter schaut, dann hat man Angst. Im Fernsehen kann man es nie erahnen, wie steil es dort ist und wie schnell die Abfahrer sind“, schildert Michael Kögler.