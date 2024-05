Das Cup-Finale live: Der Countdown zu Sturm gegen Rapid

Sturm Graz ist drauf und dran, Red Bull Salzburg den Rang als Nummer eins im Land abzulaufen, Rapid hingegen schlitterte im April in einer veritable Krise und kam zuletzt in der Liga auf zwei Remis und drei Niederlagen, davon zwei gegen Sturm. Das 0:5 am Sonntag beim LASK war wohl der Tiefpunkt. Aber vielleicht auch die Gelegenheit, eine "Jetzt-erst-recht-Mentalität" zu entwickeln. Rapid-Trainer Robert Klauß setzt jedenfalls auf den Faktor Emotion in der ausverkauften Klagenfurter Wörthersee-Arena.