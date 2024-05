Cupsieger Sturm: „Die Spieler haben sich in der Pause angeschrien“

Cupfinale in Klagenfurt, Rapid führte zur Pause mit 1:0. Das Beste, das die Sturm-Spieler bis zu diesem Zeitpunkt boten, passierte in der Pause, in die sie mit einem 0:1-Rückstand geschritten waren.

„Die Spieler haben sich richtig angeschrien. Da wusste ich, dass ich nicht eingreifen musste. Ich konnte mich auf ihre Mentalität verlassen“, sagte Sturm-Trainer Christian Ilzer nach seinem zweiten Cup-Titel, der auch durch diverse Bierduschen begleitet wurden.