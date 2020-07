Schwuler Fußballprofi: "Ich habe Angst, mich zu outen"

Homosexualität im Fußball – das ist im 21. Jahrhundert immer noch ein Tabuthema. Es gibt nur wenige Spieler, die den Mut hatten, sich öffentlich zu outen. Zu groß ist die Angst vor Anfeindungen und Schmährufen im Stadion oder gar Sanktionen durch den Verein.

Wie es einem homosexuellen Fußballer wirklich geht, was er durchlebt und durchmacht, das beschreibt nun ein Profi aus der Premier League in einem offenen Brief. „Ich wollte mich eigentlich outen“, erklärt da der namhafte Spieler, der seinen Namen nicht preisgeben will, „aber ich habe Angst vor diesem Schritt.“

Schon als Kind habe er davon geträumt, einmal Fußballer zu werden, beginnt der bekannte Spieler seinen Brief, der sich an alle Verantwortlichen im Fußball und an die Fans richtet. „Mir ist es gelungen, Profi zu werden, aber es gibt da etwas, was mich vom Großteil der Spieler der Premier League unterscheidet: Ich bin schwul.“