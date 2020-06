Heute vor 50 Jahren: Das Fußball-Spiel des Jahrhunderts

Das Vorspiel

Ursprünglich war Mexiko-Stadt als Austragungsort des ersten Halbfinales Uruguay gegen Brasilien angesetzt gewesen und das Estadio Jalisco in Guadalajara für das deutsche Spiel gegen Italien. Nachdem die Paarungen feststanden, tauschte die FIFA jedoch die Austragungsorte. So trat Uruguay zu seinem Halbfinale nur unter Protest an, da vermutet wurde, dass das Spiel deshalb nach Guadalajara verlegt worden war, weil die Brasilianer ihre bisherigen Spiele dort ausgetragen hatten.

Das Spiel

Das Halbfinale im Schnelldurchlauf: Die frühe italienische 1:0-Führung durch Roberto Boninsegna in der achten Minute egalisierte Karl-Heinz Schnellinger, zu dieser Zeit Italien-Legionär beim AC Milan, kurz vor dem Schlusspfiff und sorgte damit für eine dramatische Verlängerung, in der Bayern-Bomber Gerd Müller schon nach wenigen Minuten die deutsche Führung besiegelte. Tarcisio Burgnich glich aus, und eine Minute vor dem Seitenwechsel traf Luigi Riva zur 3:2-Führung für Italien. Gerd Müller konnte zwar noch ausgleichen, aber Gianni Rivera besiegelte in der 111. Minute den Finaleinzug. Die Deutschen waren aber lange gehandicapt, da sich Franz Beckenbauer ab Mitte der zweiten Hälfte mit einem gebrochenen Schultergelenk über den Platz schleppte und das Austauschkontingent erschöpft war.