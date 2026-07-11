WM-Viertelfinale zwischen Schweiz und Argentinien wird „gigantisches Spiel“

Ganz ohne Druck geht die Schweiz in das WM-Viertelfinale gegen Argentinien am Sonntag (3 Uhr MESZ/live ServusTV). Gegen den Titelverteidiger sind die Eidgenossen klarer Außenseiter, dennoch will man sich davon nicht beeindrucken lassen und den Südamerikanern Paroli bieten. Schweiz vor WM-Viertelfinale: „Wird ein gigantisches Spiel“ „Also wir sind vorbereitet und es wird ein gigantisches Spiel für uns“, sagte der Schweizer Teamchef Murat Yakin vor dem Duell. Gelingt den Schweizern die Sensation, würden sie erstmals in ihrer Geschichte in ein WM-Halbfinale einziehen.

Hoffnung macht den Eidgenossen die zuletzt anfällige Defensive der Argentinier. Sowohl Kap Verde im Sechzehntelfinale als auch Ägypten im Achtelfinale gelangen gegen den amtierenden Weltmeister jeweils zwei Treffer. Mit ihrer Offensivqualität hat auch die Schweiz das Potenzial, die Südamerikaner vor Probleme zu stellen. „Wir sind noch nicht fertig“ Allerdings lastet in der Schweizer Offensive viel Verantwortung auf Johan Manzambi. Der Top-Torschütze der Eidgenossen bei dieser Endrunde verpasste jedoch bereits das Achtelfinale gegen Kolumbien verletzungsbedingt und wird aller Voraussicht nach auch gegen Argentinien fehlen.