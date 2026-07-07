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Fußball-WM 2026

Schweiz gegen Kolumbien live: So steht es im WM-Achtelfinale

Erstmals seit 1954 könnte die Schweiz bei einer WM in ein Viertelfinale einziehen. Dazu müssen die Eidgenossen allerdings erst einmal Kolumbien (22 Uhr/live ORF) besiegen.
07.07.2026, 21:00

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Gelingt der Einzug ins erste WM-Viertelfinale seit dem Heim-Turnier 1954? Das bisherige Turnier lässt die Schweiz optimistisch auf die Partie gegen Kolumbien (22 Uhr/live ORF) blicken. Freiburgs Juwel Manzambi ist einer der Senkrechtstarter des Turniers und darf als Spielmacher beginnen. Hinten sorgen BVB-Torhüter Kobel sowie die Innenverteidiger Akanji und Elvedi für Stabilität.

„Wir sind wie eine Familie“: Kolumbien träumt vom WM-Viertelfinale

In den bisherigen vier Spielen haben die Südamerikaner erst ein Gegentor kassiert und dominanten Ballbesitzfußball gezeigt. Die Viererkette um Abwehrchef Sánchez ist eingespielt und hatte auch mit Portugal um Cristiano Ronaldo keine großen Probleme. Die Fragezeichen sind nach der Verletzung von Angreifer Cordoba eher in der Offensive zu suchen.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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