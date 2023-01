Schon wieder ein neuer, teurer Rechtsverteidiger für den FC Bayern

Bayern spielt am Mittwoch im DFB-Pokal in Mainz. Gesprochen wird in München aber vor allem über einen Last-Minute-Einkauf. In Deutschland geht das Transferfenster (wie in den meisten Top-Ligen) bereits am Dienstag zu.

Nach drei 1:1 zum Start ins Jahr 2023 wurde noch eine Verstärkung gesucht. João Cancelo, der bei ManCity und Pep Guardiola in Ungnade fiel, soll rechts hinten für Stabilität sorgen.