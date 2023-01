Union Berlin steht vor einem Sensationstransfer. Wie Sky berichtet, wird am Dienstag der Spanier Isco einen Vertrag bis 2024 bei den Berlinern unterschreiben. Seit Ende Dezember ist der ehemalige Real-Madrid-Star vereinslos, davor war er bei Sevilla unter Vertrag.

Der 30-jährige Isco gewann mit Real Madrid fünfmal die Champions League und stand 38-mal in der spanischen Nationalmannschaft.

Ab morgen wird er also Teamkollege von Österreichs Teamspieler Christopher Trimmel.

Auch die Bayern verstärken sich

Bayern München reagiert auf die Probleme in der Defensive. Am Dienstag soll der Portugiese João Cancelo den Medizincheck in München absolvieren und dann auf Leihbasis bis zum Saisonende von Manchester City kommen. Der Rechtsverteidiger war lange eine wichtige Stütze im Team von Pep Guardiola, die jüngsten Partien saß er nur auf der Bank.